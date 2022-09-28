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Политика

13:09

Володин предложил провести пленарные заседания ГД 3 и 4 октября

политика

Фото: Агентство "Москва"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты скорректируют график работы и проведут пленарные заседания в Москве 3 и 4 октября. Об этом сообщает ТАСС.

"Нам предстоит большая работа, об этом сегодня поговорим, скорректируем планы на следующую неделю. До конца недели необходимо работать в Москве", – заявил парламентарий.

Володин заявил, что потребуется передвинуть региональную неделю с 3 октября на более поздний срок ради принятия необходимых решений по референдумам в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Спикер Госдумы ранее заявил, что сделанный жителями названных регионов выбор позволит спасти миллионы людей от геноцида, а также "вместе строить планы на будущее".

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ завершились

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