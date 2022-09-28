Кадыров назвал итоги референдумов закономерным финалом многолетнего гнета Киева

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал итоги референдумов о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

"Безусловно, это закономерный финал многолетнего гнета со стороны националистической киевской хунты. В течение многих лет жители этих территорий подвергались постоянному насилию, и никто не мог гарантировать им их законные права. Президент России Владимир Путин положил конец этой несправедливости, дав народу возможность самому выбрать свою дальнейшую судьбу", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что народ Чечни внес свой посильный вклад в приближение этого события, чему он искренне рад.

"Теперь у нас общая страна и общее будущее, которое мы все сплоченно отстоим любой ценой", – добавил Кадыров.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

В ДНР после обработки 100% бюллетеней за присоединение к России проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс с референдумами о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ может пойти дальше, если украинская сторона не захочет изменить свою политику действий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ завершились

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