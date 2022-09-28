Глава МИД Абхазии прокомментировал итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсоне

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на референдумах, заявил глава абхазского МИД Инал Ардзинба.
"Это – их (людей. – Прим. ред.) инициатива, которые там проживают, людей, которые не согласны с принципами формирования политики на Украине, с фактически явными и серьезными проявлениями неонацистских устремлений", – сказал политик в интервью РИА Новости.
Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.
В ДНР после обработки 100% бюллетеней за присоединение к России проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
Ранее сообщалось, что международные наблюдатели не зафиксировали нарушений в проведении референдумов, кроме угроз и обстрелов со стороны Украины.
В Кремле рассказали о дальнейших действиях после референдумов в ДНР и ЛНР
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