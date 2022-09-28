Выбор, сделанный в ходе референдумов, спасет миллионы жизней – Володин

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Выбор, который сделали жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в ходе референдумов о вхождении в состав РФ, позволит спасти миллионы людей от геноцида, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает RT.

"Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Дает возможность нам вместе строить планы на будущее", – сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что итоги референдумов стали закономерным финалом многолетнего гнета со стороны киевского режима.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

В ДНР после обработки 100% бюллетеней за присоединение к России проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ завершились

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!