Люди на референдумах отстояли свое право быть частью России – Кириенко

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что итоги референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях показали, что люди отстояли свое право быть частью России.
"Люди делали свой выбор. Люди, которые вызывают неимоверное уважение. Это люди, которые восемь лет отстаивали свое право быть частью России", – передает РИА Новости его слова.
Кириенко отметил, что членам территориальных комиссий поступали угрозы, однако никто не отказался от работы на участках.
Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.
В ДНР после обработки 100% бюллетеней за присоединение к России проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс с референдумами о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ может пойти дальше, если украинская сторона не захочет изменить свою политику действий.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ завершились
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