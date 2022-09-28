В МИД РФ прокомментировали результаты референдумов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Результаты референдумов свидетельствуют о том, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сделали осознанный и свободный выбор в пользу РФ, сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

"Результаты плебисцита говорят сами за себя: жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья не хотят возвращаться к прежней жизни и сделали осознанный и свободный выбор в пользу России", – отмечается в заявлении.

В ведомстве также уточнили, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права. Жители данных территорий, как указали в МИД, реализовали свое законное право на голосование, в том числе в соответствии с Уставом ООН и международными пактами о правах человека 1966 года.

В министерстве также отметили, что в ближайшее время предстоит этап совместных шагов по реализации результатов референдумов.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

В ДНР после обработки 100% бюллетеней за присоединение к России проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс с референдумами о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ может пойти дальше, если украинская сторона не захочет изменить свою политику действий.

Постпред призвал Киев начать брать во внимание интересы народа, а не вслепую выполнять приказы тех, кто "довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа".



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