Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом президент Турции заявил после своего визита в Азербайджан.

По его мнению, российский лидер гораздо мягче и более открыт для переговоров с Киевом, чем в прошлом.

"Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров", – цитирует Эрдогана РИА Новости.

Турецкий лидер добавил, что во время разговора с Зеленским в среду, 19 октября, почувствовал его намерение преодолеть украинский кризис.

"Мы не теряем надежды. Мы надеемся, что, собрав двух лидеров, продолжим путь к миру", – сказал он.

Ранее турецкий лидер указал на необходимость сохранения дипломатического урегулирования украинского конфликта. Эрдоган подчеркнул, что Турция готова приложить любые усилия для прекращения боевых действий.

Зеленский во время саммита G7 отказался вести переговоры с Путиным. Украинский лидер отметил, что у президента России нет будущего. По его словам, с ним не может быть и диалога.

Зеленский отметил, что переговоры могут быть либо с другим руководителем РФ, который признает устав ООН, базовые принципы человечности, территориальную целостность Украины, либо "в другой конфигурации".

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила парламентской делегации Украины вернуться к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Она отметила, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса на Украине.

Однако на соответствующее приглашение парламентарии Украины никак не отреагировали.

Матвиенко заявила о готовности РФ остановить спецоперацию на условиях Москвы

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