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Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого также поддерживали в США. Такое мнение высказал обозреватель Shūkan Gendai Хироси Охара.

"Усама бен Ладен, которого США считают сейчас кровавым террористом, изначально был моджахедом. Тогда моджахеды воевали с советскими войсками в Афганистане, и США предоставляли им оружие и деньги в рамках операции "Циклон", – написал он.

Охара уточнил, что Вашингтон тогда восхвалял моджахедов за борьбу с СССР, также, как сегодня поддерживает Украину в конфликте против России. Он напомнил, что в те времена в США бен Ладена возвели "в ранг героя".

Именно по этой причине необходимо внимательно следить за дальнейшим положением Зеленского, считает Охара.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сравнила Зеленского с бен Ладеном. Она заявила, что Зеленский "даже страшнее", потому что его "кормят с ложки" во много раз больше.

Ранее президенту Украины предрекли бегство из страны, чтобы сохранить свою жизнь. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что если Зеленский останется на Украине, то погибнет либо от прямого удара российской армии, либо от рук офицера ВСУ в результате политической нестабильности в стране.

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