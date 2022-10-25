Захарова сравнила Зеленского с Усамой бен Ладеном

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главарем запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" Усамой бен Ладеном.

"Для мирового сообщества Зеленский – это просто бен Ладен номер два. Только в европеоидном обличии. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз больше", – сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Она напомнила, что до трагедии башен-близнецов в Соединенных Штатах Усама бен Ладен и члены его террористической группировки были для Вашингтона "друзьями" и людьми, которые жили и работали на деньги США, а также убивали других из американского оружия.

После этой трагедии, добавила Захарова, Америка стала страной, которая поставила вопросы собственной безопасности на первое место, а свободу – на второе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский, отдавая приказы совершать теракты, встал в один ряд с бен Ладеном и другими международными террористами, а политики западных стран, поддерживающие киевский режим, спонсируют терроризм.

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