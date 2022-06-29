Захарова назвала полным беззаконием заявления Зеленского с угрозами в адрес российских СМИ

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала полным беззаконием заявления Владимира Зеленского с угрозами в адрес российских СМИ, сообщает РИА Новости.

Она призвала украинского лидера прекратить запугивать журналистов. Также Захарова сообщила, что спецслужбы Украины готовят провокационные акции в отношении представителей российских средств массовой информации.

Накануне Зеленский пригрозил "наказать" сотрудников российских СМИ за поддержку военной спецоперации. Он также добавил, что выступил в ООН с призывом создать "трибунал для России". По его мнению, это необходимо для рассмотрения действий российских военных на украинской территории.

Ранее президент Украины сообщил, что обратился к руководству США с призывом признать Россию спонсором терроризма. Он также рассказал, что известил об этом другие страны G7.

Слухи о том, что Штаты могут включить РФ в список пособников террористов, куда входят КНДР, Иран и Судан, появились еще в конце апреля. Отмечалось, что Вашингтон рассматривает данную меру как инструмент для привлечения Москвы к ответственности за ситуацию вокруг Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала спекуляции на этом вопросе пропагандистским ходом США. По ее словам, он нужен для того, чтобы настроить против России государства, которые еще не отвернулись от нее.

