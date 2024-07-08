МИД Нидерландов оказался разочарован реакцией посла РФ на отправку Киеву F-16

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Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп назвал "разочаровывающей" реакцию российского посла Владимира Тарабрина на решение властей страны выдать разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину.

"Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем", – приводит РИА Новости слова Велдкампа.

Правительство Нидерландов выдало разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 Украине в начале этого месяца. Власти также разрешили экспорт семи авиационных двигателей американских истребителей. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен уточнила, что страна поставит первые F-16 на Украину в скором времени.

Посол Тарабрин в ответ на это заявил, что Москва рассматривает решение Гааги как сознательное движение в сторону эскалации конфликты. Он также добавил, что РФ будет считать истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, законными целями в ходе СВО.