Нидерланды предоставят 18 F-16 для учебной базы в Румынии до конца 2025 года

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Нидерланды предоставят 18 истребителей F-16 для учебного центра в Румынии до конца 2025 года. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

"Обсудили с компанией Lockheed Martin обучение украинских пилотов управлению F-16. С этой целью мы также создаем европейский учебный центр F-16 в Румынии", – приводит его слова РИА Новости.

Брекелманс отметил, что страна предоставит для создающегося центра в Румынии 18 истребителей F-16, которые будут переданы до конца 2025 года.

Ранее правительство Нидерландов выдало разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 Украине в начале этого месяца. Власти также разрешили экспорт семи авиационных двигателей американских истребителей, заявлялось, что страна поставит первые F-16 на Украину в скором времени.