Роскачество рассказало об идеальных яйцах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать яйца и правильно их хранить. Советы экспертов опубликованы на сайте ведомства.

По информации Роскачества, за год в стране производят более 42 миллиардов яиц. При этом каждый россиянин ежегодно съедает в среднем 277 штук при норме потребления в 270 яиц. "Покупая яйца, мы за относительно небольшие деньги получаем порцию незаменимых аминокислот, ценнейшие жиры, а также витамины и микроэлементы", – напомнили специалисты.

При выборе яиц они посоветовали обращать особое внимание на свежесть продукта. Дата изготовления обязательно должна быть указана на упаковке.

Хранить яйца рекомендуют в сухом, чистом месте без посторонних запахов. "Яйца, как губка, впитывают в себя нежелательные ароматы", – подчеркнули в Роскачестве, добавив, что это требование касается и упаковки: никакой плесени или пятен там быть не должно.

Перед тем как готовить, яйца необходимо тщательно помыть с мылом под теплой проточной водой, отметили сотрудники ведомства. "Помните, на яичной скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания – бактерия сальмонелла", – пояснили специалисты.

Они также развенчали некоторые распространенные мифы. Например, по данным Роскачества, не существует научных доказательств тому, что крупные яйца вкуснее мелких. Кроме того, неважно, какого цвета скорлупа, ведь вкус белых и коричневых яиц – идентичный, а пищевые свойства не отличаются.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов для соблюдающих Великий пост. Особое внимание посоветовали уделить рису, гречке и растительному маслу.