Россиянам рассказали о выборе продуктов к Великому посту

Эксперты Роскачества собрали рекомендации по выбору продуктов для тех, кто соблюдает Великий пост. По их словам, особое внимание нужно уделить рису, гречке и растительному маслу.
Сорт длинозерного риса индика специалисты сочли пригодным для самостоятельного блюда. Он получается рассыпчатым и не слипается при варке, чего нельзя сказать о среднезерном рисе. Однако с последним, по словам экспертов, блюдо получается более нежным. Это делает его подходящим для паэльи, супов и ризотто.
А вот круглозерный рис в Роскачестве советуют оставить для пирогов, вязкой каши и пудингов. "Стоит обратить внимание на дату расфасовки риса – чем свежее рис, тем он качественнее. Цвет зерен также должен быть однородным: если в рисе попадутся крупинки зеленоватого цвета, это означает, что рис не дозрел", – сказано в сообщении.
Перед покупкой гречки рекомендуют посмотреть на форму крупы: ядро гречихи должно быть цельное, но не раздробленное. Еще важно оценить цвет гречки. Свой выбор лучше остановить на крупе, которая приобрела насыщенный шоколадный цвет после термической обработки.
Специалисты добавили, что рафинированное масло подходит для жарки, поскольку оно очищено с помощью технологических процессов и обладает нейтральным вкусом и запахом. А нерафинированное можно использовать в салатах.
Самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений Великий пост начался 11 марта. Он продлится почти 50 дней и завершится Пасхой.
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