Великий пост начался у православных христиан

Самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений Великий пост начался в понедельник, 11 марта у православных христиан.
Он продлится почти 50 дней и завершится 28 апреля главным христианским праздником – днем Воскресения Христова, Пасхой.
"Если в течение поста мы не меняемся к лучшему, то напрасно мы трудились, молились и постились", – отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В ходе божественной литургии накануне начала поста в Прощеное воскресенье предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) указал, что способность прощать и просить прощения должна стать фундаментом осознания главной цели поста.
"Способность прощать открывает для человека перспективу вечной жизни. Если нет прощения, не нужно ни молиться, ни поститься, потому что все будет впустую", – приводит слова патриарха ТАСС.
В первую неделю поста предстоятель РПЦ будет совершать ежедневные вечерние богослужения в столичных храмах.
Ранее протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что верующим не стоит рассылать веерные SMS в Прощеное воскресенье.
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