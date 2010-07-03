Чаплин предостерег от веерной рассылки в Прощеное воскресенье

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Верующим россиянам не стоит рассылать веерные SMS в Прощеное воскресенье. Такого мнения придерживается протоиерей Всеволод Чаплин, передает Агентство "Москва".

Священник уточнил, что лучше просить прощения в храме, однако можно позвонить или написать сообщение. При этом важно, чтобы извинение было персональным.

"Выглядит несколько двусмысленно, когда рассылаются веерные SMS незнакомым людям: "Простите меня, вас Бог простит". Иногда на это люди отвечают иронично: "А то что?". Конечно, лучше не злоупотреблять веерными SMS", – пояснил Чаплин.

В православии Прощеное воскресенье считается последним из четырех воскресений подготовки к Великому посту. Этот день совпадает с последним днем Масленицы.

