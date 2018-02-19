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Москва 24

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Общество

19 февраля 2018, 17:26

Интернет, телевидение, бытовая техника. От чего отказываются в Великий пост

религия видео истории

На время Великого поста верующие отказываются не только от излишеств в еде, но и многих развлечений. Какие существуют правила и как их соблюдают москвичи – в материале портала Москва 24.

Фоновый шум

Алеся Лобанова начинает день с уборки по дому. Как и многие из нас, в качестве фона она выбирает телевизор: работа спорится гораздо веселее под новости или какой-нибудь сериал. Домохозяйка даже не готовит без телевизора, однако сегодня она сказала ему твердое "нет".

Раньше в принципе я редко его смотрела, а сейчас включаешь его, он вроде фоном идет, а потом в итоге: "Ой, слышишь там вот того убили, тот родился". И ты понимаешь, что начинаешь пустословить, перемалывать то, что тебя в принципе не касается.
Алеся Лобанова

Поэтому Алеся решила провести весь пост без телевизора. А для верности – вытащить из пульта батарейки.

Без соцсетей

Инок Макарий из Высоко-Петровского монастыря считает, что каждый должен найти для себя то, без чего не может обойтись, и на время поста отказаться от этого.

Для Ксении Чалгюнер этим чем-то, безусловно, являются соцсети. Именно поэтому девушка решила отказаться от своего любимого Instagram на время поста. А свободное время посвятить йоге и духовному развитию.

Отказаться в пост от соцсетей – это тоже жертва Богу. А вообще лучше всегда жертвовать. Я сейчас решила пожертвовать и не пользоваться соцсетями в пост.
Ксения Чалгюнер

А вот сам инок Макарий, наоборот, не собирается отказываться от Instagram во время поста. И на то у священнослужителя есть весомая причина.

Представляете, если мы все, кто ведет какие то православные страницы в Instagram, уйдем почти на 51 день? В это время в соцсети не будет ничего с точки зрения православия – радостного и положительного.
Инок Макарий

Сам инок часто выкладывает посты с духовными размышлениями и общается со своими подписчиками. Так что оставить их без духовной пищи священнослужитель попросту не может.

«Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем. Рцем, братие, и ненавидящим нас, простим вся воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав» 🙏🏻 Не знаю слышали или нет, но в завершение чина прошения поют стихиры Пасхи. Они заканчиваются тропарём Воскресению Христову. 🙏🏻 Это древняя монастырская традиция, уходящая корнями в века. Дело в том, что после чина прощения монахи в древних обителях расходились в пустыни на весь Великий пост и возвращались в монастырь только к вербному воскресению. Бывало что подвижники уходили из жизни в этот период. 🙏🏻 Поэтому и пели (поют) пасхальные стихиры что бы утешить пасхальной радостью накануне великопостных подвигов. Я считаю что эта традиция актуальна и сейчас, и не только для монахов. Да, надо признать что возможно этим постом кого то не станет, возможно и меня тоже. И это нормально. Это жизнь. Но радостью о Воскрешем Христе будем гореть и утверждаться на пути нелегких подвигов. 😍 С началом Великого и спасительного поста! Христос Воскресе! ___ #великийпост2018 #пасха2018 #христосвоскрес #христосвоскресе #прощеноевоскресенье

Публикация от Макарий (Семенюк) (@bogdansem)

Бесы стиральной машины

Православный YouTube-блогер батюшка Димитрий предлагает всем верующим пойти еще дальше и призывает отказаться от бытовой техники, причем не только на время поста, а вообще навсегда.

Батюшка уверен, что в стиральных машинах живут злые духи и бесы, так что электроника не смоет с одежды грехи, которые скапливаются на ней целыми днями.

Ведь там паразиты живут, бесы! Они же там живут! И они участвуют в любой стирке. Машина поласкает, поласкает там, ведер 10 воды выливает. А вирус-то не уходит. Он живет в этой грязи.
Батюшка Димитрий

В качестве альтернативы батюшка предлагает взять эмалированный тазик и стирать вещи вручную. А чтобы в нем не было микробов, тазик нужно обдать кипятком и перекрестить.

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