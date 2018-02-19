Интернет, телевидение, бытовая техника. От чего отказываются в Великий пост

На время Великого поста верующие отказываются не только от излишеств в еде, но и многих развлечений. Какие существуют правила и как их соблюдают москвичи – в материале портала Москва 24.
Фоновый шум
Алеся Лобанова начинает день с уборки по дому. Как и многие из нас, в качестве фона она выбирает телевизор: работа спорится гораздо веселее под новости или какой-нибудь сериал. Домохозяйка даже не готовит без телевизора, однако сегодня она сказала ему твердое "нет".
Поэтому Алеся решила провести весь пост без телевизора. А для верности – вытащить из пульта батарейки.
Без соцсетей
Инок Макарий из Высоко-Петровского монастыря считает, что каждый должен найти для себя то, без чего не может обойтись, и на время поста отказаться от этого.
Для Ксении Чалгюнер этим чем-то, безусловно, являются соцсети. Именно поэтому девушка решила отказаться от своего любимого Instagram на время поста. А свободное время посвятить йоге и духовному развитию.
А вот сам инок Макарий, наоборот, не собирается отказываться от Instagram во время поста. И на то у священнослужителя есть весомая причина.
Сам инок часто выкладывает посты с духовными размышлениями и общается со своими подписчиками. Так что оставить их без духовной пищи священнослужитель попросту не может.
«Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем. Рцем, братие, и ненавидящим нас, простим вся воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав» 🙏🏻 Не знаю слышали или нет, но в завершение чина прошения поют стихиры Пасхи. Они заканчиваются тропарём Воскресению Христову. 🙏🏻 Это древняя монастырская традиция, уходящая корнями в века. Дело в том, что после чина прощения монахи в древних обителях расходились в пустыни на весь Великий пост и возвращались в монастырь только к вербному воскресению. Бывало что подвижники уходили из жизни в этот период. 🙏🏻 Поэтому и пели (поют) пасхальные стихиры что бы утешить пасхальной радостью накануне великопостных подвигов. Я считаю что эта традиция актуальна и сейчас, и не только для монахов. Да, надо признать что возможно этим постом кого то не станет, возможно и меня тоже. И это нормально. Это жизнь. Но радостью о Воскрешем Христе будем гореть и утверждаться на пути нелегких подвигов. 😍 С началом Великого и спасительного поста! Христос Воскресе! ___ #великийпост2018 #пасха2018 #христосвоскрес #христосвоскресе #прощеноевоскресенье
Бесы стиральной машины
Православный YouTube-блогер батюшка Димитрий предлагает всем верующим пойти еще дальше и призывает отказаться от бытовой техники, причем не только на время поста, а вообще навсегда.
Батюшка уверен, что в стиральных машинах живут злые духи и бесы, так что электроника не смоет с одежды грехи, которые скапливаются на ней целыми днями.
В качестве альтернативы батюшка предлагает взять эмалированный тазик и стирать вещи вручную. А чтобы в нем не было микробов, тазик нужно обдать кипятком и перекрестить.