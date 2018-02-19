Интернет, телевидение, бытовая техника. От чего отказываются в Великий пост

На время Великого поста верующие отказываются не только от излишеств в еде, но и многих развлечений. Какие существуют правила и как их соблюдают москвичи – в материале портала Москва 24.

Фоновый шум

Алеся Лобанова начинает день с уборки по дому. Как и многие из нас, в качестве фона она выбирает телевизор: работа спорится гораздо веселее под новости или какой-нибудь сериал. Домохозяйка даже не готовит без телевизора, однако сегодня она сказала ему твердое "нет".



Алеся Лобанова Раньше в принципе я редко его смотрела, а сейчас включаешь его, он вроде фоном идет, а потом в итоге: "Ой, слышишь там вот того убили, тот родился". И ты понимаешь, что начинаешь пустословить, перемалывать то, что тебя в принципе не касается.

Поэтому Алеся решила провести весь пост без телевизора. А для верности – вытащить из пульта батарейки.

Без соцсетей

Инок Макарий из Высоко-Петровского монастыря считает, что каждый должен найти для себя то, без чего не может обойтись, и на время поста отказаться от этого.

Для Ксении Чалгюнер этим чем-то, безусловно, являются соцсети. Именно поэтому девушка решила отказаться от своего любимого Instagram на время поста. А свободное время посвятить йоге и духовному развитию.



Ксения Чалгюнер Отказаться в пост от соцсетей – это тоже жертва Богу. А вообще лучше всегда жертвовать. Я сейчас решила пожертвовать и не пользоваться соцсетями в пост.

А вот сам инок Макарий, наоборот, не собирается отказываться от Instagram во время поста. И на то у священнослужителя есть весомая причина.



Инок Макарий Представляете, если мы все, кто ведет какие то православные страницы в Instagram, уйдем почти на 51 день? В это время в соцсети не будет ничего с точки зрения православия – радостного и положительного.

Сам инок часто выкладывает посты с духовными размышлениями и общается со своими подписчиками. Так что оставить их без духовной пищи священнослужитель попросту не может.

Бесы стиральной машины

Православный YouTube-блогер батюшка Димитрий предлагает всем верующим пойти еще дальше и призывает отказаться от бытовой техники, причем не только на время поста, а вообще навсегда.

Батюшка уверен, что в стиральных машинах живут злые духи и бесы, так что электроника не смоет с одежды грехи, которые скапливаются на ней целыми днями.



Батюшка Димитрий Ведь там паразиты живут, бесы! Они же там живут! И они участвуют в любой стирке. Машина поласкает, поласкает там, ведер 10 воды выливает. А вирус-то не уходит. Он живет в этой грязи.

В качестве альтернативы батюшка предлагает взять эмалированный тазик и стирать вещи вручную. А чтобы в нем не было микробов, тазик нужно обдать кипятком и перекрестить.