Алексей Шапошников пожелал всем добра и мира в Прощеное воскресенье

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников передал всем пожелания мира и добра в Прощеное воскресенье. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Как напомнил Шапошников, в этот день принято "просить прощения и прощать обиды близким". "Желаю всем мира и добра, и пусть этот день станет для вас по-настоящему счастливым!" − подчеркнул председатель Мосгордумы.

Друзья! Сегодня Прощеное воскресенье - день, когда принято просить прощения и прощать обиды близким. Желаю всем мира и добра, и пусть этот день станет для вас по-настоящему счастливым! pic.twitter.com/h7l9TIW1uz — Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) 10 марта 2019 г.



В православии Прощеным называют последнее из четырех воскресений подготовки к Великому посту.