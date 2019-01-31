Мэр Москвы поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Мэр Москвы поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием со дня интронизации. Сергей Собянин отметил, что столичное правительство и РПЦ воплощают крупные социальные, просветительские и культурные проекты, в том числе реставрацию памятников религиозного назначения.

"Всю свою жизнь и замечательные таланты Вы посвятили высокой цели – служению Богу, Отечеству и людям. Ваше авторитетное слово пастыря является источником духовного роста, помогает миллионам верующих найти ответы на волнующие вопросы бытия", – передает слова Собянина портал мэра и правительства Москвы.

Также главу РПЦ поздравил с юбилеем интронизации Владимир Путин. Президент заявил, что церковь играет важную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества. Поместный собор РПЦ состоялся в 2009 году.

