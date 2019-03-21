Роскачество перечислило самые полезные российские продукты

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В России выпускают немало высококачественных продовольственных товаров. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов.

В интервью "Российской газете" он заявил, что в 95% отечественных соков и морсов нет консервантов. Также он подчеркнул, что у России есть шансы стать мировыми лидером по экспорту растительного масла. Этот продукт в РФ выпускают действительно качественным. Протасов, подчеркнул, что это абсолютный "натурпродукт". То же самое можно сказать о молоке.

"Если говорить об антибиотиках – то, например, в том же курином мясе мы отклонения от действующих норм увидели в менее чем 10%. Несколько больше видели в меде – в 21% исследованных образцов. Сейчас мы работаем над стандартами, сводящими к минимуму содержание антибиотиков в продуктах", – пояснил глава Роскачества.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как выбрать куриные яйца. В ведомстве сообщили, что за год в РФ производят более 42 миллиардов яиц, а каждый россиянин ежегодно съедает около 270 яиц.

Также эксперты составили рейтинг проводных наушников. Совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний они изучили 93 модели на предмет качества передачи звукового сигнала, удобства, прочности и функциональности.