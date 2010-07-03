Убиваем микробы. В Роспотребнадзоре рассказали о правилах мытья рук

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Роспотребнадзор рассказал, как правильно мыть руки. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Мытье рук в надзорном ведомстве называют ключевым компонентом в снижении риска целого ряда инфекций, включая острые кишечные инфекции, грипп и другие респираторные инфекции.

При мытье рук сперва нужно снять украшения и закатать рукава, перед нанесением мыла следует смочить руки в теплой воде, затем хорошенько их намылить и в течение не менее 30 секунд соблюдать технику мытья. После этого надо тщательно ополоснуть руки, чтобы удалить мыло, и просушить их полотенцем. В Роспотребнадзоре пояснили, что сушка рук имеет важное значение – их высушивают, промокая одноразовой салфеткой или сухим полотенцем.

Находясь в общественном туалете, следует использовать бумажное полотенце, чтобы открыть и закрыть дверь в туалетную комнату, а также нажать на кнопку сливного бачка.

Также в ведомстве напомнили, что руки следует мыть перед приготовлением и приемом пищи, перед использованием контактных линз и нанесением макияжа, при прикосновении к области инфекции кожи, ранам и другим поврежденным кожным покровам, перед проведением манипуляций медицинского характера.

Обязательно нужно мыть руки после приготовления еды, обработки загрязненного белья, уборки и работы по дому и в саду, кашля, чиханья или рвоты, контакта с любыми животными, работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных местах, занятий спортом; прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран, посещения туалета, контакта с деньгами, работы за компьютером и другой оргтехникой.

Недавно эксперты Роскачества рассказали, как выбрать средство для мытья посуды. Перед выбором средства необходимо внимательно изучить его состав. Также рекомендуется время от времени читать состав уже привычных средств, поскольку производители могут заменить некоторые компоненты веществами со схожими свойствами. Необходимо избегать в составе хлора, хлорорганических соединений, фосфатов, фосфонатов. Отдушки и ферменты могут вызывать аллергию.

При использовании моющего средства, особенно "концентратов", рекомендуется наносить небольшое количество моющего средства на губку, а не на посуду. Также лучше отказаться от треснутой и сколотой посуды, поскольку мельчайшие частицы средства могут задерживаться в них. Моющие средства необязательно использовать для всей посуды. Так, стакан после чая можно промыть теплой водой.