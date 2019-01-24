Роскачество составило рейтинг средств для мытья посуды

Роскачество исследовало моющие средства для посуды по 21 параметру качества и безопасности и составило их рейтинг. Об этом говорится в сообщении организации.
В торговых сетях эксперты закупили 45 гелей и концентратов по цене от 14 до 600 рублей. Лучшим моющим средством в ведомстве считают Fairy, за ним в порядке убывания – Sarma, Sodasan, Amway, Aos, Synergetic, Bio Mio, Ecover zero, Faberlic и Bon Sai.
Наилучшую моющую способность показал гель от Fairy, а наибольшее число тарелок (49) удалось отмыть с помощью Amway. При этом специалисты указывают, что эффективность средства не зависит от степени густоты и количества пены.
Все образцы продукции оказались безопасными. "Средства нетоксичны, а также не оказывают раздражающего действия на кожу рук – это позволило сделать вывод, что маркетинговые фразы на упаковке вроде "гель-бальзам бережно относится к коже рук" или "формула защиты кожи рук" все-таки не пустые слова", – отметили в Роскачестве. В жидкости не нашли ни тяжелых металлов, ни патогенных бактерий (например, стафилококка), ни дрожжей, ни плесени.
Перед выбором средства необходимо внимательно изучить его состав. Также рекомендуется время от времени читать состав уже привычных средств, поскольку производители могут заменить некоторые компоненты веществами со схожими свойствами. Необходимо избегать в составе хлора, хлорорганических соединений, фосфатов, фосфонатов. Отдушки и ферменты могут вызывать аллергию.
При использовании моющего средства, особенно "концентратов", рекомендуется наносить небольшое количество моющего средства на губку, а не на посуду. Также лучше отказаться от треснутой и сколотой посуды, поскольку мельчайшие частицы средства могут задерживаться в них. Моющие средства необязательно использовать для всей посуды. Так, стакан после чая можно промыть теплой водой.
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