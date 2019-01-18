Роскачество рассказало, как выбрать средство для мытья посуды

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Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать средство для мытья посуды.

Перед выбором средства необходимо внимательно изучить его состав. Также рекомендуется время от времени читать состав уже привычных средств, поскольку производители могут заменить некоторые компоненты веществами со схожими свойствами.

Вся бытовая химия делится на органическую и неорганическую. Главным компонентом большинства неорганических средств для мытья посуды являются поверхностно-активные вещества (ПАВ) – они эффективно удаляют загрязнения за счет уменьшения поверхностного натяжения.

ПАВ бывают анионные, катионные и неионогенные. Самые безопасные – неионогенные. Они меньше пенятся в воде, благоприятно действуют на кожу и полностью разлагаются, не оставаясь на посуде. Неионогенные ПАВ часто используют для детской бытовой химии.

Наиболее вредные и дешевые ПАВ – анионные. Они хорошо пенятся, но могут вызвать аллергию. Не стоит использовать средства, в которых концентрация ПАВ превышает 5%. Оптимальная концентрация – 2%.

Также необходимо избегать в составе хлора, хлорорганических соединений, фосфатов, фосфонатов. Отдушки и ферменты могут вызывать аллергию.

Катионные ПАВ редко используют в бытовой химии из-за низкой моющей способности.

В основе органических моющих средств содержатся вещества растительного происхождения, полностью растворимые в воде. Они обычно стоят дороже неорганических из-за наличия в составе природных компонентов – эфирных масел, экстрактов, аминокислот и пептидов.

При использовании моющего средства, особенно "концентратов", рекомендуется наносить небольшое количество моющего средства на губку, а не на посуду. Также лучше отказаться от треснутой и сколотой посуды, поскольку мельчайшие частицы средства могут задерживаться в них. Моющие средства необязательно использовать для всей посуды. Так, стакан после чая можно промыть теплой водой.

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