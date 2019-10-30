В России резко вырос спрос на красную икру

Спрос на красную икру в России заметно вырос, говорят ритейлеры. За год потребление красной икры увеличилось почти на четверть.

Каждая третья семья покупала деликатес хотя бы раз. Одна из причин – желание разнообразить рацион.

Поднимутся ли цены? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.