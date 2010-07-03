Один человек погиб и трое пострадали из-за столкновения шести машин в Ленобласти

Фото: соцсети

Один человек погиб и трое пострадали в результате аварии на трассе в Ленинградской области. Столкнулись автобус и пять машин, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Инцидент произошел утром в понедельник, 28 октября, на территории Кингисеппского района региона.

"Произошло столкновение транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении: Chevrolet Aveo, Ford Transit, Nissan Note, Honda Accord, автобус и Lada Largus. В автомобиле Lada один погибший, трое пострадавших с многочисленными травмами", – рассказали в ведомстве.

На сайте ГУ МВД также сообщается о другом крупном ДТП в регионе. В поселке Назия в Ленинградской области нетрезвый 22-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Elantra, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Пассажирка – 23-летняя девушка – скончалась. Предполагаемого виновника аварии заключили под стражу.

В паблике ГИБДД в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что за прошедшие сутки на дорогах в Ленинградской области произошло 266 аварий, в которых было ранено четверо детей, а также 22 взрослых. Большое количество аварий связано с погодными условиями – в воскресенье вечером прошел сильный снегопад.

