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Происшествия

27 октября, 21:58

Автобус с детьми опрокинулся в Карелии

происшествия ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автобус с детьми опрокинулся в кювет в Карелии.

ДТП произошло на 90-м километре автодороги "Петрозаводск – Суоярви" в Пряжинском районе Карелии. Как передает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, автобус марки ПАЗ снесло в кювет.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Никто не пострадал, по факту аварии проводится проверка.

"Интерфакс" со ссылкой на региональный МЧС сообщает, что дети в сопровождении взрослых ехали на танцевальный конкурс из карельского города Кондопога. После случившегося их отвезли в близлежащий поселок Эссойла.

16 октября троллейбус врезался в столб в Чебоксарах. По предварительной информации, во время движения у водителя транспортного средства свело ногу и он не справился с управлением.

Пострадал 31 человек, из них 10 детей. Всего троллейбус перевозил 40 пассажиров.

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