Эксперт объяснил, почему спрос на красную икру резко вырос в России

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В настоящее время рынок в России предлагает большое количество красной икры. Об этом рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, сообщает ИА "НСН".

По его словам, рекордный объем улова лососевых на Дальнем Востоке привел к тому, что сейчас на рынке скопились огромные запасы красной икры, которые нужно реализовывать в сравнительно короткий срок. "Естественно, эти объемы надо куда-то продавать, а единственным рынком сбыта является Россия. Нигде в мире, вопреки сложившимся стереотипам, красную икру не потребляют", – подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что несмотря на насыщенность рынка, цена на красную икру растет, а не падает. "Единственное, что вызывает недоумение, что цена на красную икру не падает, а, наоборот, повышается. Значит, люди стали богаче жить", – подытожил специалист.

Ранее специалисты выяснили, что жители России стали есть красной икры на 22% больше. С октября 2018 по сентябрь 2019 года потребление икры значительно выросло по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. На 3,5% выросла доля семей, которые покупали этот продукт хотя бы один раз за год.

Накануне эксперты отметили падение цен на черную икру. Цены на нее снижаются уже почти 10 лет. В 2010 году за килограмм осетровой икры просили более 80 тысяч рублей, а сегодня – около 45 тысяч.

