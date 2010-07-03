Эксперт рассказал, какая резина подойдет для зимы в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автоэксперты заявили, что жителям крупных мегаполисов при выборе зимней резины не стоит отдавать предпочтение шипованным шинам. Об этом пишет РИА Новости.
"Если человек перемещается только по городу, а тем более если этот город – Москва, то большой нужды ни в шипах, ни в "липучке" нет. Нужна просто хорошая зимняя резина", – рассказал координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.
Он подчеркнул, что если автомобилист в зимнее время часто выбирается на трассу или бездорожье, то ему стоит отдать предпочтение шипованной резине. Это нужно для того, чтобы чувствовать себя уверенно на любом дорожном покрытии.
"Все зависит от того, где эксплуатируется машина. Если чаще всего эксплуатируется на трассах, которые более-менее чистят, в городе, скажем, то тогда даже и шипы не нужны, потому что город все-таки чистят, а шипы они для льда, большей частью", – поделился мнением президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Эксперт уверен, что выбор между шипами и "липучкой" очень индивидуален, все зависит от мастерства и привычек водителя.
"Многие, между прочим, зимой ездят и без шипов и без липучек, просто на зимней резине и прекрасно себя чувствуют", – подытожил Травин.
Ранее ЦОДД предостерег автомобилистов Москвы от использования летней резины. Температура на предстоящей неделе будет опускаться ниже нуля градусов. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
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