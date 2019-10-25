Бонусы за безопасность и смена резины: что обсуждают автолюбители

В последние дни автомобилисты обсуждают сообщение о том, что в России могут начать поощрять за безопасную езду. Кроме того, в ГИБДД посоветовали москвичам "переобуть" машины к следующей неделе из-за похолодания. Рассказываем об этих и других важных автомобильных новостях за текущую неделю.

Бонусы за безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для российских автомобилистов может заработать сервис "умного страхования", который предусматривает поощрение за безопасную езду. Его запустят на телематической платформе "Автодата". Об этом рассказал представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.





Ярослав Федосеев представитель НТИ "Автонет" Данная идея не витает в воздухе, а уже реализуется. Заработать такой сервис может в 2021 году.

Ранее с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов. По задумке водитель будет получать дополнительные бонусы за аккуратное вождение, которыми потом сможет оплатить, например, штрафы. Идею можно реализовать с помощью сквозного мониторинга движения транспортного средства, считает Акимов.

Штраф за воздух в баке

Минпромторг подготовил предложение, согласно которому недолив топлива на АЗС будет караться оборотными штрафами. Для заправок хотят ввести ответственность в размере одного процента от выручки за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом до трех процентов – не менее двух миллионов рублей.

Нововведения предлагают закрепить в новой редакции Кодекса об административных нарушениях, который должен вступить в силу 1 января 2021 года. Сегодня для недобросовестных АЗС наказание не такое суровое: штраф для должностных лиц составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.

Купить авто у каршеринга

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

У пользователей каршеринга YouDrive появилась возможность купить машину из автопарка оператора. Заявку на приобретение авто можно оставить прямо в мобильном приложении. Первыми для покупки будут доступны автомобили Smart 2016 года. За них попросят 451 тысячу рублей с НДС. При этом будущий владелец сам сможет оценить машину и провести тест-драйв, арендовав автомобиль.

Пока на продажу выставлены только 80 автомобилей, срок службы которых приближается к трем годам. Дело в том, что, согласно требованию департамента транспорта Москвы, машины каршеринга, отработавшие этот срок, должны быть выведены из парка. Обычно операторы их реализуют через автодилеров.

Время сменить резину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комфортная осенняя погода в Москве, к сожалению, продержится еще совсем недолго. Поэтому в столичном управлении ГИБДД попросили водителей заменить на автомобилях летнюю резину на зимнюю. Начиная со вторника следующей недели ожидается понижение ночной температуры ниже нулевой отметки, что может привести к резкому обледенению дорог.

Синоптики также предупреждают, что 29 октября в столице ожидается мокрый снег. Температура днем опустится до обычных для этого времени года отметок – 5-6 градусов тепла.

О том, что еще нужно сделать для подготовке к зиме, кроме смены резины, можно почитать здесь.

Новые перехватывающие парковки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С 22 октября у станций метро "Тимирязевская" и "Царицыно" заработали две перехватывающие парковки. Оставить свою машину здесь можно бесплатно (с 5:30 утра до 2:00 ночи) при совершении не менее двух поездок на метро, первая из которых совершена от ближайшей станции метрополитена, а последняя – от любой другой станции.

Чтобы оставить машину на парковке бесплатно, нужно:



на въезде взять парковочный билет;

совершить две поездки на метро;

по возвращении на парковку вставить парковочный билет в терминал оплаты;

к терминалу приложить проездной билет для подтверждения льготы;

покидая стоянку, вставить билет на парковку в стойку выезда.

Штраф по двойному тарифу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Если не пользоваться метро, то на парковках со шлагбаумами действует стандартный тариф: с 6:00 до 22:00 стоимость составляет 50 рублей в час, а с 22:00 до 6:00 – 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее – бесплатно (при непрерывной парковке).

В Госдуму внесли проект закона о повышении штрафов для автовладельцев, которые не поставили на учет машину после покупки. По мнению парламентариев, одна из распространенных ситуаций связана с куплей-продажей автомобилей "с рук", когда новые владельцы не ставят автомобиль на учет, а потому обязательные платежи приходится платить прежнему хозяину машины.

Сейчас штраф для граждан составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей. Если поправки примут, то штрафная санкция составит 5–10 тысяч рублей. Должностным лицам за нарушения придется заплатить от 10 до 15 тысяч, а юрлицам – от 15 до 20 тысяч рублей.