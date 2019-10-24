Нужно ли вводить оборотные штрафы для АЗС

В 2021 году в России могут увеличить штрафы для АЗС за недолив топлива. Такие изменения предлагают внести в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП). Выясняем, поможет ли это снизить количество заправок, работающих недобросовестно.

Штраф за воздух в баке

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Минпромторг готовит предложение, согласно которому недолив топлива на АЗС будет караться оборотными штрафами. Для заправок хотят ввести ответственность в размере одного процента от выручки за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом до трех процентов – не менее двух миллионов рублей. Нововведения предлагают закрепить в новой редакции Кодекса об административных нарушениях, который должен вступить в силу 1 января 2021 года.

Сегодня для недобросовестных АЗС наказание не такое суровое: штраф для должностных лиц составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

До этого Росстандарт выявил, что на каждой пятой АЗС в стране недоливают топливо. Агентство провело проверку на 200 станциях с начала года, в 39 случаях были зафиксированы нарушения.





Сейчас для контроля возможного недолива топлива организовывают плановые проверки с предварительным уведомлением бизнеса. Иногда случаются и внеплановые, но только с условием, что в этот момент будет присутствовать представитель от АЗС. Поэтому бизнесмены зачастую могут ко всему подготовиться. Чтобы этого избежать, Росстандарт предлагает проверять заправки с помощью "тайных покупателей" . Предполагается, что у контролеров будет при себе "скрытый" прибор, улавливающий недолив на уровне одного процента. При этом проверять будут не конкретную колонку, а ее работу в связке с оператором за кассой.

Наказывать по всей строгости?

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал Москве 24, что недобросовестные заправки нужно строго наказывать. Однако доказать недолив топлива будет достаточно сложно, полагает специалист.





Игорь Моржаретто автоэксперт Проверки проводятся достаточно редко и показывают, что, как правило, на сетевых заправках недолив находится в рамках ГОСТа. А если случается серьезный недолив, то в основном речь идет о небольших АЗС, расположенных в регионах, где проверки бывают крайне редко.

По его словам, автомобилист, заправляя машину, не может понять, залили ему нужное количество топлива или нет, поскольку приборы в самом автомобиле неточные. Поэтому важно понимать, как будет контролироваться недолив во время проверок, считает Моржаретто.

"Надо понять, кто будет проводить эти проверки и по какой методике, чтобы это была серьезная методическая работа, которую бы делали каждый день. А так, конечно, нерадивых торговцев бензином надо наказывать", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Если водитель по какой-то причине думает, что его обманывают, то он сам может проверить колонку на недолив. На каждой АЗС должен быть специальный мерник, его вместимость может быть 10, 20, 50 и 100 литров. С помощью устройства можно выполнить проверку топливных колонок, дозаторов бензина и дизельного топлива. После того как топливо зальют в мерник, необходимо, чтобы подвижная каретка зафиксировалась. Лучше все действия заснять на телефон. Если видна разница между показаниями колонки и мерника, то это является нарушением. Администратор АЗС может согласиться с разницей и отдать деньги за недолитый бензин. А если нет, то можно смело отправляться с жалобой в Роспотребнадзор или полицию.



В свою очередь, вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин также подчеркнул, что, по его мнению, контролирующие органы недостаточно часто проводят проверки.



Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

"Они провели одну проверку с привлечением общественных организаций, которые зафиксировали нарушения, на базе этого сделали подобные выводы и вынесли предложение. Но это должно проводиться методически – во время ежемесячных проверок, а не раз в год проверили и поняли, что все плохо", – пояснил он в разговоре с Москвой 24.





Олег Ашихмин вице-президент Российского топливного союза На сегодняшний день не используются в полном объеме те возможности по штрафам и по мерам воздействия, которые существуют. При этом они пытаются увеличить штрафную нагрузку на бизнес.

По словам специалиста, оборотные штрафы сильно ударят по компаниям, у которых "нет злого умысла".

"Один процент от оборота – это очень большие деньги. Таким образом, просто уничтожат компанию за малейшую ошибку, которая может быть допущена из-за какой-то технической неполадки, а не по злому умыслу", – отметил эксперт.

Кроме того, в крупных сетевых компаниях существуют службы собственной безопасности, которые также устраивают внутренние проверки на заправках, говорит специалист.

"Собственники крупных АЗС категорически против недоливов. Но на фоне этого есть человеческий фактор среди самих операторов, которые после двух–трех месяцев работы начинают задумываться, как бы что-то умыкнуть. А в мелких компаниях сам собственник участвует во всем этом. Нельзя этот фактор исключать", – заключил Ашихмин.