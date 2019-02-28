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28 февраля, 17:10

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Как не нарваться на недобросовестные АЗС

Полный бак воздуха: что делать с недоливом бензина на заправках
транспорт авто истории

Некоторые столичные АЗС заподозрили в нечистоплотном ведении бизнеса. Автомобилисты жалуются на то, что платят за полный бак топлива, но получают в лучшем случае половину, а остальное – чистый воздух. По словам общественных организаций, треть заправок в Москве грешат подобными схемами. Узнайте о том, как не нарваться на недобросовестные АЗС.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Конфликт на пустом баке

Сегодня столичным водителям стоит не только следить за ценами на стелах заправочных станций, но и за бензином, который недоливают в баки автомобилей. С такой проблемой пришлось столкнуться многим московским водителям, которых "заправили" воздухом вместо топлива. По данным Федерации автовладельцев России (ФАР), треть всех заправок в столице и Подмосковье стабильно недоливают бензин.

Так, одна из автолюбительниц Анна рассказала телеканалу Москва 24, что на заправочной станции заплатила тысячу рублей, а потом обнаружила, что бензина в баке так и не прибавилось. Водитель пожаловалась оператору АЗС, но в ответ получила лишь предположение, что это проблемы с топливным датчиком в автомобиле. К счастью, бензина хватило, чтобы добраться до пункта назначения, но затем машина заглохла. А оживить транспорт она смогла лишь с помощью канистры, которую набрала на другой автозаправке, куда "сгоняла" на такси.

Как доказать обман

Автоюрист Сергей Радько пояснил порталу Москва 24, что подобных примеров с недоливом достаточно много, но доказать это достаточно сложно, если разница не очень большая. Также стоит обратить внимание на то, что в топливный бак часто влезает больше, чем заявлено заводом-изготовителем, подчеркнул собеседник.

"Если не делать контрольную закупку или не заливать в канистру, то доказать, что было залито топлива на несколько литров меньше, чем оплачено – практически нереально. Как правило, недолив не составляет большой объем, который можно заметить, если только это не измерить", – пояснил он.

При этом чем больше общий объем заливаемого топлива, тем менее заметен обман: когда мы покупаем полный бак, то три-четыре литра, которые недолили, они могут не фиксироваться датчиком топлива.
Сергей Радько
Автоюрист

По его словам, если водитель все-таки сумел заметить обман, то нужно все факты максимально точно зафиксировать, а затем обращаться в полицию.

"Стоит хотя бы на мобильный телефон заснять доказательства, потому что если подавать жалобу в Роспотребнадзор или в другие проверяющие структуры, то нужно доказать, что бензин действительно не поступал. В противном случае на руках будет только чек с указанием количества бензина, который вы оплатили, а то, что он не был залит, это ничем не подтверждается. Затем сразу надо обращаться к оператору и во все проверяющие структуры, список которых есть на любой АЗС", – добавил эксперт.

Как выбрать заправку

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Радько отметил, что при выборе заправочной станции лучше ориентироваться на крупных сетевых операторов, хотя везде бывают исключения.

"Претензий бывает больше к маленьким частным АЗС, которые существуют в единственном числе и не входят в сеть, хотя таких осталось немного – к ним нареканий несколько больше. С другой стороны, если недоливом занимается огромная сетевая заправка, то такого "топливного монстра" гораздо сложнее наказать, и для него эти убытки не такие большие. В общем, это палка о двух концах", – заключил юрист.

Автоэксперт Игорь Моржаретто также согласен, что заправляться лучше на проверенных АЗС. "Лучше выбирать заправку, которая вам нравится, которая выглядит прилично, а не как бочка со шлангами", – отметил он.

На больших заправках есть хотя бы какая-то гарантия, есть кому пожаловаться, есть к кому обратиться. По возможности не пользоваться услугами подозрительных заправок, только в крайнем случае.
Игорь Моржаретто
Автоэксперт

По его словам, обычно случаи недолива выясняются, если есть "чудовищная разница". "Понять, что недолили, вряд ли можно без соответствующей аппаратуры, если только в ваш 30-литровый бак не "зашло" внезапно 70 литров", – добавил Моржаретто.

Специалисты Роскачества начали проверять заправки на качество топлива. Пилотной территорией стал Ставропольский край. Проверки затронули 26 сетевых и 34 частных АЗС края. Бензин исследовали по 31 показателю качества и безопасности. Самым частым нарушением стало несоблюдение порядка обращения топлива на рынке: продавцы 28 АЗС не предъявили паспорт продукта, подтверждающий его качество. Большинство некачественных проб были закуплены на небольших заправках частных предпринимателей.

Федотов Анатолий

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