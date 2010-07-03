Автоэксперт поддержал инициативу ввести штрафы за недолив бензина в 2021 году

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Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал Москве 24 предложение Минпромторга ввести штрафы за недолив топлива на АЗС. Он положительно оценил идею и отметил, что тема недолива присутствует на многих заправках, а показать или доказать это очень сложно.
"Проверки проводятся достаточно редко и показывают, что, как правило, на сетевых заправках недолив находится в рамках ГОСТа. А если случается серьезный недолив, то в основном это речь идет о небольших АЗС, расположенных в регионах, где проверки бывают крайне редко", – говорит эксперт.
Моржаретто добавил, что сам автомобилист не всегда может понять, сколько литров бензина ему налили – 30 или, например, 29 – поскольку приборы не очень точные.
Специалист обратил внимание, что в этом вопросе главное понять, как это будет происходить и кто будет контролировать этот вопрос.
Ранее стало известно, что оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в России могут ввести в 2021 году.
Минпромторг готовит предложение, чтобы оборотные штрафы – от 500 тысяч рублей – включили в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП). Он должен вступить в силу 1 января 2021 года.
Предполагалось, что законопроект будет внесен в Госдуму в нынешнюю осеннюю сессию. Однако правительство вернуло его в Минпромторг для проведения анализа на предмет соответствия концепции нового КоАП.
Законопроект предполагает штраф в размере одного процента от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом до трех процентов – до суммы не менее двух миллионов рублей.
Росстандарт ранее выяснил, что на каждой пятой АЗС (19 процентов от общего количества) в стране недоливают топливо. Агентство провело проверку на 200 станциях с начала года, в 39 случаях были зафиксированы нарушения.
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