Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:44

Главная / Новости /

Автоэксперт поддержал инициативу ввести штрафы за недолив бензина в 2021 году

Оплачивая воздух. Нужны ли штрафы за недолив бензина
транспорт авто эксклюзив общество

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал Москве 24 предложение Минпромторга ввести штрафы за недолив топлива на АЗС. Он положительно оценил идею и отметил, что тема недолива присутствует на многих заправках, а показать или доказать это очень сложно.

"Проверки проводятся достаточно редко и показывают, что, как правило, на сетевых заправках недолив находится в рамках ГОСТа. А если случается серьезный недолив, то в основном это речь идет о небольших АЗС, расположенных в регионах, где проверки бывают крайне редко", – говорит эксперт.

Моржаретто добавил, что сам автомобилист не всегда может понять, сколько литров бензина ему налили – 30 или, например, 29 – поскольку приборы не очень точные.

Специалист обратил внимание, что в этом вопросе главное понять, как это будет происходить и кто будет контролировать этот вопрос.

Надо понять, кто будет проводить эти проверки и по какой методике, чтобы это была серьезная методическая работа, которую бы делали каждый день. А так, конечно, нерадивых торговцев бензином надо наказывать.
Игорь Моржаретто
автоэксперт

Ранее стало известно, что оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в России могут ввести в 2021 году.

Минпромторг готовит предложение, чтобы оборотные штрафы – от 500 тысяч рублей – включили в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП). Он должен вступить в силу 1 января 2021 года.

Предполагалось, что законопроект будет внесен в Госдуму в нынешнюю осеннюю сессию. Однако правительство вернуло его в Минпромторг для проведения анализа на предмет соответствия концепции нового КоАП.

Законопроект предполагает штраф в размере одного процента от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом до трех процентов – до суммы не менее двух миллионов рублей.

Росстандарт ранее выяснил, что на каждой пятой АЗС (19 процентов от общего количества) в стране недоливают топливо. Агентство провело проверку на 200 станциях с начала года, в 39 случаях были зафиксированы нарушения.

Читайте также

Руденко Ксения

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика