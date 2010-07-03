Парковки у двух станций метро заработали в режиме перехватывающих

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Парковки у станций столичного метрополитена "Тимирязевская" и "Царицыно" с 22 октября заработали в режиме перехватывающих, сообщает пресс-служба Московского паркинга.
"Теперь столичные автомобилисты, которые добираются в центр из отдаленных районов, смогут бесплатно оставить свою машину на таких парковках и отправиться дальше на метро или МЦК", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".
Как отмечается, на данный момент на этих парковках действует обычный тариф: с 5:30 до 2:00 – бесплатно при совершении не менее двух поездок на метро, первая из которых совершена от ближайшей станции метрополитена, а последняя – от любой другой станции.
Предполагается, что с открытием Московских центральных диаметров (МЦД) парковками можно будет пользоваться бесплатно и при наличии двух поездок на МЦД.
"В том случае, если автомобилист не пользуется общественным транспортом, тариф стандартный: с 6:00 до 22:00 составляет 50 рублей в час, а с 22:00 до 6:00 – 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее бесплатно (при непрерывной парковке)", – говорится в сообщении.
Чтобы оставить машину на парковке бесплатно, нужно на въезде взять парковочный билет, дважды проехать на метро (первая поездка должна быть от ближайшей станции), по возвращении на парковку вставить парковочный билет в терминал оплаты, к терминалу приложить проездной билет для подтверждения льготы, а покидая стоянку нужно вставить билет на парковку в стойку выезда.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что новые конечные остановки автобусов и троллейбусов появятся на северо-востоке и западе столицы. Их проекты уже согласовали эксперты Москомархитектуры. По его словам, в новых зданиях обустроят места для отдыха водителей, а также диспетчерские и помещения для обслуживания транспорта.
Кроме того, парковки и велодорожки обустроят у ТПУ "Варшавская", который свяжет одноименную станцию метро с платформой Коломенское МЖД и городским общественным транспортом. Проект предусматривает организацию плоскостных парковок более чем на 300 автомобилей и строительство многоуровневого паркинга с торговыми помещениями вместимостью более 400 машино-мест. Вдоль Каширского проезда появятся велодорожка и пункт проката велосипедов.
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