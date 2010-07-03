Новые конечные станции автобусов и троллейбусов появятся в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Новые конечные остановки автобусов и троллейбусов появятся на северо-востоке и западе столицы. Их проекты уже согласовали эксперты Москомархитектуры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Обе остановки будут выполнены в сдержанном стиле, в фирменных цветах Мосгортранса", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, в новых зданиях обустроят места для отдыха водителей, а также диспетчерские и помещения для обслуживания транспорта.

Первая остановка – троллейбусная – будет двухэтажной. Она войдет в состав ТПУ "Озерная", который построят в районе дома № 33, корпуса 1 на Озерной улице.

Другая, одноэтажная, остановка будет предназначена для автобусов. Ее возведут рядом со станцией метро "Окружная" на Гостиничной улице.

Отмечается, что в обоих зданиях оборудуют общественную и техническую зоны. Их фасады отделают навесными панелями белого и синего цветов, а цоколь облицуют серой плиткой. Площадь остановки на Озерной улице будет превышать 700 квадратных метров, а на Гостиничной улице она составит около 300 квадратных метров.

ТПУ "Озерная" появится на базе станции метро "Очаково". Для автобусов и троллейбусов там обустроят разворотную площадку и остановки с навесами. Кроме того, у выходов из метро устроят парковку.

Ранее сообщалось, что около ТПУ "Верхние Лихоборы" появятся парковка и пешеходные галереи. Как напомнила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, ТПУ формируется на базе станции метро "Верхние Лихоборы", железнодорожной платформы НАТИ и станции МЦК Лихоборы. Проект также предусматривает обустройство новых улиц с пятью светофорами и плоскостных перехватывающих паркингов.