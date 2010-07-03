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18:01

В ГД предложили увеличить штрафы за нарушение правил госрегистрации транспортных средств

транспорт авто

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, который затронет правила госрегистрации транспортных средств. Как сообщает Агентство "Москва", за нарушения могут увеличить штрафы.

Документ уже находится в электронной базе Госдумы. По мнению Куринного, одна из распространенных ситуаций связана с куплей-продажей автомобилей "с рук". Новые владельцы зачастую не ставят автомобиль на учет, а потому обязательные платежи приходится платить прежнему хозяину машины.

Новый законопроект предлагает существенно увеличить размер санкции за нарушение правил регистрации транспортных средств всех видов по сравнению с правилами 2013 года. Таким образом планируется защитить права бывших собственников.

Например, штраф для граждан ранее составлял от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей, а по предлагаемым новым стандартам достигнет 5-10 тысяч рублей. Должностным лицам за нарушения придется заплатить от 10 до 15 тысяч, а юрлицам – от 15 до 20 тысяч рублей.

Новые правила не коснутся строящихся судов, морских судов, судов смешанного плавания и судов внутреннего плавания.

Ранее стало известно, что в России с начала года снизилось потребление бензина.

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