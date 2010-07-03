Количество станций метро увеличится до 310 за пять лет

портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Длина столичного метро увеличится до 574 километров к 2024 году, а количество станций возрастет до 310, сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

"Также до 2027 года мы построим еще 66 километров линий и 26 станций", – сказал Бочкарев в интервью "Российской газете".

По его словам, общая длина линий как подземного, так и надземного метро вместе с Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД), к 2024 году достигнет 1000 километров.

"К 2022 году Калининско-Солнцевскую линию продлят до аэропорта Внуково. Эта станция метро улучшит транспортное сообщение близлежащих населенных пунктов", – отметил он.

Предполагается, что продление ветки также улучшит транспортное обслуживание аэропорта Внуково, пассажиропоток которого вырастет в 1,5 раза в ближайшие годы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что станция метро на территории международного аэропорта Внуково расположится в павильоне "Аэроэкспресса". "Специально выбрали такой довольно сложный вариант, но он действительно наиболее удобен для пассажиров", – указал мэр. Внуково будет единственным аэропортом в стране, который будет иметь собственную станцию метро.

В итоге авиапассажиры смогут выбрать оптимальные маршруты для поездки в аэропорт. Им будут доступны разные виды транспорта – метро, аэроэкспресс, автобус, такси, каршеринг или личная машина. У аэропорта и сейчас хорошая связь со столицей. До него можно добраться на автобусах от пяти станций метро: "Саларьево", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево" и "Теплый стан". От Киевского вокзала до аэропорта с шести утра до полуночи ходит "Аэроэкспресс".

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее сообщил, что четыре радиальные линии столичной подземки могут продлить на 17 километров.

По его словам, на сегодняшний день рассматриваются проекты продления Сокольнической линии метро дальше в ТиНАО. Он отметил, что на новых участках предполагается разместить семь станций. Они охватят 1,2 миллиона жителей девяти столичных районов.

С 2011 года в Москве появились 155 километров линий метро, 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и МЦК, десять электродепо.

