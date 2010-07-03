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Москва 24

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Общество

16:44

Сервис по поощрению водителей за безопасную езду может появиться в России

общество транспорт авто

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Поощрение водителей за безопасную езду может появиться в России в 2021 году, рассказал представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Сервис "умного страхования" запустят на телематической платформе "Автодата". Ею занимаются уже несколько месяцев по поручению Владимира Путина, уточнил Федосеев.

По его словам, данных, которые будет агрегировать платформа, должно быть достаточно для создания новых сервисов.

"Данная идея не витает в воздухе, а уже реализуется. Заработать такой сервис может в 2021 году", – цитирует представителя "Автонета" ТАСС.

Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил разработать систему поощрений для стимулирования водителей к аккуратной езде. Он объяснил, что идею могут реализовать с помощью сквозного мониторинга движения транспортного средства.

Акимов отметил, что автолюбитель мог бы получать бонусы за аккуратное вождение. Ими можно будет, например, оплатить штраф.

Представитель службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский инициативу поддержал. Однако, по его мнению, стимулы для водителей должны быть более весомыми. Например, скидки на транспортный налог или снижение стоимости страховки.

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