Запрет на езду без номеров и новые камеры: что обсуждают автолюбители

Самыми обсуждаемыми темами среди автомобилистов на текущей неделе стали новости о запрете на поездки без номеров для новоиспеченных автовладельцев. Кроме того, в России может появиться новый вид камер фотовидеофиксации, которые будут штрафовать водителей прямо в транспортном потоке. Рассказываем об этих и других важных автомобильных новостях за последние дни.

Запрет на езду без номеров

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С начала 2020 года в России запретят передвигаться на новых автомобилях без регистрационных знаков. Сейчас автомобилисты в течение десяти дней после покупки могут ездить без номеров – это время дается для регистрации транспорта в ГИБДД. В случае сомнений в честности водителя сотрудник Госавтоинспекции может остановить владельца машины на дороге и проверить документы о покупке.

Согласно принятым поправкам в законодательство, регистрировать новые автомобили будет не сам водитель, а автодилеры. Предполагается, что они начнут самостоятельно передавать документы в ГИБДД для регистрации, изготавливать номера и отдавать весь комплект документов с ключами и номерами автовладельцу. Для этого дилер должен пройти проверку, выполнить ряд требований и получить статус "специализированной организации".

Что же касается автомобилей, купленных на вторичном рынке, то изменения на них не распространяются, поскольку водителям необходимо время на возвращение в свой регион. То есть у таких автомобилистов останется десятидневный срок на постановку машины на учет.

"Красивые" номера через госуслуги

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В МВД предложили продавать "красивые" госномера при регистрации автомобиля через платформу портала "Госуслуг". Предложение уже направили в Минэкономразвития. По словам начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Романа Мишурова, продажа должна вестись через повышенную пошлину.

Регионы, по аналогии с транспортным налогом, могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину. Это будет делаться с учетом особенностей какой-то серии номеров, которая могла бы вызвать повышенный интерес у людей. Предлагается организовать на портале выбор "красивых" номеров с повторяющимися цифрами, буквами и любых других из числа свободных номеров.

Штраф из машины

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На место треног могут прийти новые автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД. Устройства установят в патрульных автомобилях ДПС, они будут фиксировать скорость других участников движения прямо на ходу. Новые комплексы "Кордон.Про" М представили на выставке "Дорога 2019".

По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, переход на новые камеры "повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам". Сейчас устройства проходят сертификацию, которая должна завершиться до конца года. Первые испытания новых камер фотовидеофиксации начнутся уже в 2020 году на дорогах Москвы.

Конец госпрограммы "Первый/Семейный автомобиль"

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Госпрограммы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в начале октября подошли к концу в связи с исчерпанием бюджетов на их реализацию. В этом году льготные предложения начали действовать с 1 марта. Совокупный бюджет программ в 2019 году составил 9,4 миллиарда рублей. В их рамках к концу сентября было продано более 100 тысяч автомобилей.

Льготами могли воспользоваться россияне, которые приобретали машину впервые в жизни. Кроме того, они распространялись на семьи с двумя и более детьми, не достигшими совершеннолетия. Сами машины должны были быть произведены в России и стоить до миллиона рублей. Автомобилистам предоставлялась 10-процентная скидка от стоимости авто, для жителей Дальнего Востока – 25-процентная.