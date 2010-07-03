В МВД предложили продавать "красивые" номера через портал госуслуг

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Продажу госномеров при регистрации автомобиля могут начать вести через платформу портала госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Романа Мишурова.

По его словам, в МВД считают, что продажа должна вестись через фиксированную повышенную пошлину. По аналогии с транспортным налогом, субъекты могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей какой-то серии, которая могла бы вызвать повышенный интерес.

Предлагается организовать на портале выбор "красивых" номеров с повторяющимися цифрами, буквами и любых других из числа свободных номеров. Предложение МВД уже направлено в Минэкономразвития.

Там же предлагают проводить аукционы. Однако МВД сомневается в эффективности проведения таких процедур, поскольку они будут занимать порядка 30 дней.

"Надо начинать с того, чтобы не получилось, что какой-то быстрый Вася все купил, а потом быстренько в 10-40 раз дороже (продал)", – прокомментировал Мишуров.

МВД и Минэкономразвития обсудят данный вопрос 24 октября.