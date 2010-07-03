Водителей попросили не выезжать на летней резине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предостерег автомобилистов Москвы от использования летней резины. В ближайшее время в столице снова ожидается минусовая температура.

Сообщается, что, по прогнозу Гидрометцентра, температура на предстоящей неделе будет опускаться ниже нуля градусов. Ситуацию на дорогах будут также усложнять осадки – дождь и мокрый снег.

В ЦОДД сообщили, что при минусовых температурах летняя резина на машинах перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Автомобилистов также призвали учитывать фактор манеры вождения в зимний период.

"Непогода и первая гололедица могут негативно сказаться на дорожной ситуации в городе", – добавили в Центре организации дорожного движения.

Представители ГИБДД ранее обратились к мотоциклистам с просьбой убрать свои транспортные средства до весны. Официальное закрытие мотосезона состоялось 13 октября.

Начиная с понедельника на территорию европейской части страны придет холодный северный воздух. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, вечером 28 октября москвичи ощутят холодное дыхание Арктики.

В ночь на вторник в Подмосковье ожидается -2...+2 градуса, в Москве – от 0 до +2. Во вторник днем пройдут осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в Москве днем составит +5 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься ниже нуля. В среду температура как ночью, так и днем будет в диапазоне -2...+2 градуса, осадков не ожидается.