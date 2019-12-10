"Привозит домой тележку с икрой и омарами": как фриганы питаются с московских мусорок

"Москвичи зажрались", – часто можно услышать из уст представителей других городов и порой даже самих жителей столицы. А между тем среди москвичей становится все больше фриганов, которые вместо покупки продуктов в магазинах предпочитают питаться отбросами из городских кафе и супермаркетов. Мы поговорили с несколькими фриганами разного возраста о том, почему они выбрали такой образ жизни, и даже сходили с двумя из них на ночную "охоту" по мусоркам Москвы.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ночная "охота"

Вечер пятницы, на часах 23:00, молодые фриганы Маша и Настя ведут нас по центру Москвы в одно из своих "рыбных мест". Название "точки" просят не выдавать – боятся, что после такого пиара туда сбегутся все фриганы столицы. Девушки специализируются на городских кафе и кондитерских – остатки еды там стабильно выносят каждый вечер после закрытия.

Впервые с содержимым московских мусорок Настю познакомил ее друг. Он приехал в столицу из другого города, и такой способ пропитания помогал ему выживать. Когда Настя увидела, что находится в этих больших, черных мешках на заднем дворе кафе, то просто не поверила своим глазам. Там были абсолютно нетронутые котлеты, сырники, эклеры, чиабатты и сэндвичи. В отдельном пакете гремели полные бутылки с морсами.





Настя фриган Сразу пришел восторг: вау, бесплатная еда! У меня с собой был кофе из KFC, я взяла из мусорного мешка чиабатту, присела прямо около баков и стала есть. Романтика!

В зависимости от заведения и персонала на смене мусор могут утилизировать по-разному. Повезет, если остатки еды вынесут раздельно: булки – к булкам, котлеты – к котлетам. Но иногда это все смешивается в один большой и жирный ком из эклеров, медовиков и салатов с майонезом. Поэтому Насте с Машей периодически приходится очищать профитроли от "Оливье", но им "и так хорошо".

В России существует Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов". По истечении срока годности продукта магазин или заведение общепита должны его списать и направить на утилизацию. Такие продукты считаются отходами, их нельзя куда-либо передавать, это контролирует Роспотребнадзор. За каждое нарушение на торговую сеть или заведение будет наложен штраф в размере от 50 до 150 тысяч рублей.



Эволюция фриганизма в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Считается, что понятие "фриган" (англ. freegan от free – свободный, бесплатный и vegan – веган) родилось в начале 90-х годов. Изначально фриганы разделяли идеи вегетарианцев, но позже пошли своим путем. Сегодня основная идея фриганизма состоит в стиле жизни, отрицающем принципы потребительства. Фриганы стремятся к минимизации потребляемых ресурсов, и в качестве источника продуктов питания и других необходимых вещей они используют свалки и мусорные контейнеры. В отличие от нищих и бездомных они поступают так по идейным соображениям, стремясь сохранить экологию и не желая вступать в бесконечный оборот "купли-продажи".

Фриганизм получил активное распространение в США, Бразилии, Швеции, Южной Корее, Великобритании и Эстонии. В Россию он пришел после распада Советского Союза, когда торговля в стране начала процветать, а большая часть населения – беднеть. Так, 57-летний москвич Андрей Т. начал фриганить в начале 90-ых, "когда и слова такого еще не было".

Во времена экономических реформ у метро стали активно торговать фруктами и овощами, и после окончания рабочего дня желающие часто разбирали "непотреб". Андрей вспоминает, как к станции метро "Алексеевская" привозили фуру дынь, которую за день не удавалось распродать, и он забирал домой по три мешка товара. У другой палатки можно было найти выброшенный ящик с виноградом нелучшего вида, перебрать его и найти хорошие грозди.





Андрей фриган Это была и вынужденная мера, но и ограничений в те времена не было никаких. Ничего не охранялось, все продавалось с рук на улице. Закончился рабочий день, и все, что осталось, можно было забрать.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Другой фриган Дмитрий Воронежский присоединился к движению 10 лет назад. По его словам, на тот момент фриганизмом в Москве занимались разные субкультурные группы: хиппи, анархисты, панки. Зачастую они не знали друг друга лично. Дмитрий участвовал в панк-движении, и основной целью поедания выброшенной еды для его круга была борьба с "псевдокультурой потребления". Панки считали, что глобальное конвейерное производство обесценило продукты: "В Африке дети голодают и умирают от голода, а в Европе и России хорошие продукты выкидывают гнить на мусорки".





Дмитрий Воронежский фриган Для нас это было частью жизни – "ходить по ништякам" в поисках продуктов. Как правило, посещали крупные сети типа "Азбуки вкуса", "Магнита" и "Пятерочки". Они каждый день выбрасывали кучу хороших продуктов. У каких-то подпорчен товарный вид, другие просрочатся через сутки, поэтому их уже выкидывают.

По словам Дмитрия, на мусорках можно было найти все: от фруктов в "Магните" и "Пятерочке" до запечатанных в упаковки салатов из "Азбуки вкуса". "Ростик’с" (сеть фастфуда в России до 2011 года, позже выкуплена и перебрендирована в KFC) выкидывали недоеденные бизнес-ланчи в коробках. На заднем дворе ресторана "Жигули" валялись бутерброды в упаковках, у ресторана "Пекинская утка" – эти самые запеченные утки. А из мусорок "Седьмого континента" (российская сеть супермаркетов, упраздненная в 2017 году) фриганы доставали неплохие вина.

Просрочка и вторичные продукты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дмитрий считает, что большинство продуктов (например печенье, снэки, конфеты) после истечения срока годности можно есть еще в течение полугода. Ведь производители "закладывают туда много химических элементов для увеличения срока хранения". При этом, по мнению Дмитрия, никто не застрахован от отравления продуктами. И неважно, откуда они, – из уличного контейнера или с полки магазина, везде есть риски. В его окружении никто не травился, возможно, потому что "мясные и рыбные продукты не брали и к выброшенной молочке относились аккуратно".

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева пояснила Москве 24, что за пределами срока годности производитель снимает с себя ответственность за безопасность продукции для потребителя. Если с вами что-то случится, за это будете отвечать только вы. Более того, есть продукты, на безопасность которых влияют условия хранения, поэтому по истечении срока годности они портятся. Существуют единичные исключения, например, йодированная соль. В открытой банке через полгода из нее улетучивается йодированное соединение. Есть ее можно, но это становится уже обычной солью.



В отличие от Дмитрия у фригана Андрея отношение к "молочке" другое. Он считает, что главную роль в хранении продукта после выброса играет наличие добавок и время года: "Лучше брать в холода. В теплое время йогурт с какой-нибудь смородиной, конечно, сдуется". Если Андрей понимает, что продукт уже на грани негодности, то создает из него изделие вторичного употребления.





Андрей фриган Нашел помидоры – сделал томатную пасту, нашел кабачки или баклажаны – сделал икру. Из фейхоа получается варенье. В этом году много наготовил. Наступит рождественский пост, буду все съедать.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кстати, жена Андрея – специалист по качеству пищевых продуктов. Иногда она проверяет продукты, которые муж приносит с мусорки (хотя показывает он не все). Бывает, и ест вместе с ним. "Нельзя сказать, что поддерживает, но иногда терпит", – говорит Андрей.

Едой с женой поделиться можно, а вот хорошими точками с другими фриганами – нельзя. Сегодня в столице в основном действуют охотники-одиночки. Они могут взять еду на целую компанию и выложить фото в интернет с предложением поделиться, но само "рыбное место" ни за что не выдадут. Так, по словам Андрея, в подъезде его знакомого живет человек, который якобы является негласным лидером по утилизации остатков еды из "Азбуки вкуса".





Андрей фриган Он привозит домой тележку, наполненную омарами, икрой и рыбой. Мяса ему не достается, так как в магазине все продают – излишков не остается. Поэтому питается в основном морепродуктами, их тяжелее продать. При этом он еще тестирует списанный алкоголь и ни разу не отравился.

Сегодня Андрей приносит еду в основном из магазинов "ВкусВилл", потому что они вписываются в существующую застройку в старых домах. По словам Андрея, у таких магазинов нет закрытых помоек и центров утилизации, поэтому "каждый будний день" из магазина выходит 2–4 ящика некондиционных овощей и фруктов. И так как заведение не самое дешевое, люди не будут покупать по их ценам, если заметят хотя бы одно пятнышко на фрукте.





Андрей фриган В принципе, эти продукты ничем не хуже, чем те, которые мне с дачи теща привозит. У нее там более кривые морковки, чем найденные мной на помойке.

Про смущение и заработок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подруги Настя и Маша фриганят вместе, но чувства при этом испытывают разные. Одна – смущается копанием в мусорках, другая – нет. Особенно неудобно бывает, когда девушек замечают чужие люди. На задний двор может выйти персонал кафе или сотрудники соседних заведений, видя рыщущих в мусорке подруг, спрашивают, что они здесь делают? Как-то прохожий предлагал свою помощь, а из ближайшей пиццерии им дважды выносили целую пиццу.

Девушки рассказывают, что если подружиться с сотрудниками кафе, то можно договориться на "чистый" вынос. Тогда персонал рассортирует еду по пакетам и не смешает салаты с профитролями. Питаясь выброшенной едой, Насте и Маше ежедневно удается сэкономить до 1 000–1 500 рублей.

Фриган Андрей подходит к вопросу более серьезно и записывает суммы всех ценников на продуктах в свой блокнот. В среднем на помойках магазинов он находит продуктов на семь тысяч рублей в месяц. Его личный рекорд, поставленный в декабре 2017 года, – 80 тысяч рублей. На радостях он даже отправил жене письмо, где расписал сумму за "всю халяву" и подчеркнул, сколько удалось сэкономить.





Андрей фриган Бывает, на фуд-кортах люди видят, что я взял коробочку с курицей недоеденную, и дают 100 рублей. Я не отказываюсь, но и в разговор не вступаю. За раз могу "заработать" рублей 200–300, так, для смеха.

Некоторые сотрудники магазинов тоже бывают расположены к фриганам и даже подсказывают, какие фрукты стоит брать, а какие – нет. Кто-то из них перед выбросом "непотреба" уже отсортировал часть для себя и знает, что из остатков категорически нельзя брать, а что еще сгодится.

Также фриганы ценят в мусорной "охоте" возможность попробовать новые продукты, о существовании которых они даже не знали и никогда бы сами их не купили. "Например, я не знал такой фрукт лонган, а тут я его коробками получаю из Тайланда, – рассказывает фриган со стажем. – Или, например, черное тыквенное масло, которое давят только в Австрии. Любая халява расширяет горизонты".

Про идеологию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фриганить люди начинают по разным причинам, но все больше становится тех, кто делает это в противовес "эпохе потребления". "Мне жалко, что столько всего может пропасть, – говорит Андрей. – Общество так себя вести не должно". После вынужденного питания с улиц в 90-е мужчина вернулся к фриганизму лишь пару лет назад по другой идеологии. Он работает в IT-сфере, но понимает, что близится пенсионный возраст и с заработком будет сложнее, поэтому уже сейчас нужно более осознанно относиться к приобретаемым продуктам.





Андрей фриган Люди у нас богатые. "Непотреб" из магазинов ничем не хуже, чем нормальные продукты, просто у покупателей завышенные требования.

Дмитрий, который фриганил 10 лет назад в панковском коллективе, это дело уже забросил, но до сих пор придерживается идеологии бережливого потребления. Он никогда не выбрасывает продукты, а испорченный хлеб отдает птицам на улице. Многие вещи Дмитрий приобретает на фримаркетах (бесплатные ярмарки, где люди раздают свои ненужные вещи и еду), остальное использует годами, не выкидывает.

Сегодня все больше торговых сетей начинают разделять философию рационального использования ресурсов и стараются минимизировать отходы. Для этого поставки в магазины делают чаще и выбирают продукты, которые наиболее востребованы среди населения. В некоторых магазинах снижают стоимость товара с истекающим сроком годности, чтобы покупатели быстрее его разбирали. Также продукты, у которых испорчен внешний вид, но еще не закончился срок годности, могут использовать для переработки на корм животным.





Юные фриганы Маша и Настя также стараются покупать по минимуму продуктов и еды, годами ходят в одной одежде и стараются прийти к тому, чтобы снизить уровень потребления до нуля.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Маша фриган Для меня это наиболее легкий способ жить по принципу zero waste (от англ. "ноль отходов"). Я сортирую мусор и практически ничего не покупаю, ограничиваю себя в одежде. Косметикой не пользуюсь, максимум могу брови по праздникам подкрасить.

При этом девушкам хотелось бы больше тратить деньги на нематериальные вещи (например массаж или путешествия) или товары долгого пользования (бытовая техника, полезные гаджеты).

Свою отчасти романтическо-приключенческую настроенность они стараются контролировать, чтобы это не переходило в зависимость. "Не хотелось бы, чтобы я получала какое-то удовольствие от ковыряния в мусорке и в какой-то момент начала тратить на это все свое время", – говорит Маша. Своим фриганским образом жизни девушки хотят показать другим, насколько нерационально используются ресурсы нашего мира.





Маша фриган Надеюсь, что в ближайшие 10 лет в России и мире что-то изменится, рестораны перестанут выкидывать еду. Ее можно отдавать в благотворительные фонды или дома престарелых в тот же день. К сожалению, максимум, что я могу пока сделать, это найти какую-нибудь бабулю и отдать ей сэндвич.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

А между тем, увлекшись диалогом, мы не замечаем, как мусор из кафе уже вынесли на задний двор и девушки принялись активно его рассматривать. Это два огромных черных мешка, набитых недоеденными салатами и горой разнообразных пирожных, а еще отдельный пакет с московскими плюшками. Подруги надевают резиновые перчатки и начинают отбор в принесенные с собой контейнеры.

"Ой, сырник упал, – смеются девушки, отряхивают его и кладут в контейнер. – Не поваляешь, не поешь". Сегодняшний улов на двоих: три оладушка, круассан, запеканка, три медовика, пара чизкейков, творожное кольцо, кусок штруделя и куча профитролей.

Настя немножко расстроена, потому что сегодня нет ее любимых котлет и ближайшие дни придется жить на сладком или доедать Машины салаты и роллы, оставшиеся с прошлого раза. Несмотря на это, в целом девушки довольны сегодняшними находками на мусорке. Следующая охота – через три дня.