Двоих россиян задержали в Греции после дебоша на борту самолета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Двоих граждан России задержали Греции после дебоша на борту самолета, следовавшего из Великобритании в Турцию. Из-за ситуации пилот был вынужден совершить внеплановую посадку, пишет ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиану Гайфутдинову.

Самолет сел в аэропорту города Салоники. По данному факту уже было назначено судебное заседание, однако гражданам РФ накануне вечером позволили улететь в Стамбул. Гайфутдинова рассказала, что их не стали держать и спокойно отпустили. Заседание назначили на 22 ноября, однако она отметила, что не знает, следует ли им на нем присутствовать.

"Это уже их ответственность. Их отпустили. Они спокойно купили билеты и направились дальше в Стамбул. Первым пунктом их назначения, насколько мне известно, был турецкий Даламан. По нашей информации, они благополучно улетели в Стамбул", – заключила Гайфутдинова.

Накануне греческие СМИ распространили информацию о задержании 39- и 49-летнего мужчин во время перелета по маршруту Манчестер – Даламан. Им предъявили обвинения в совершении ряда правонарушений. По данным прессы, во время полета они напились и вели себя агрессивно по отношению к бортпроводникам. После обыска мест, где сидели россияне, сотрудники нашли пустые бутылки из-под спиртных напитков.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир самолета напал на бортпроводника и избил его. Воздушное судно осуществляло маршрут из Москвы во Владивосток. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", по которой мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.

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