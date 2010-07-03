Москвичей предупредили о давлении "как в шахте"

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Высокое атмосферное давление ожидается в столичном регионе в четверг. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на

ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По словам синоптика, к настоящему моменту атмосферное давление составляет 771 миллиметр ртутного столба, что на 25–26 единиц выше нормы. Он добавил, что это рекордное значение атмосферного давления за 21 ноября в XXI веке. По его словам, такие погодные изменения вызвал антициклон, приблизившийся к столице с востока.

"Мы будто погружаемся в шахту глубиной 250–300 метров", – описал ощущения Тишковец, добавив, что повышение давления может ухудшить состояние людей, страдающих заболеваниями сердца и легких. Специалисты советуют контролировать артериальное давление, не допускать развития болевых приступов, принимать соответствующие лекарства.

Метеоролог пояснил, что антициклон также повлиял и на температуру в городе. По словам Тишковца, сейчас в городе температура опустилась до -8,3 градуса, отметив, что на сегодняшний день это еще не предел. Синоптик отметил, что подобная погода больше характерна для декабря.

Ночь на 21 ноября стала самой морозной в Москве с начала нынешней осени. На главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 температура воздуха опустилась до -7,7 градуса.

Предыдущий минимум температуры был зафиксирован в городе 1 ноября. Тогда похолодало до -3,8 градуса. Самая холодная ночь 21 ноября наблюдалась в 1890 году, когда в Москве подморозило до -24,4 градуса.

В ГИБДД предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах. Водителей транспорта призвали снижать скорость и не допускать резких перестроений.

По прогнозам метеорологов, морозы в столичном регионе установились как минимум до понедельника, 25 ноября. В пятницу и субботу ночью в мегаполисе ожидается до -6... -8 градусов, по области – до -11.

В воскресенье и понедельник минимальные температуры в регионе будут колебаться от -4 до -9 градусов. При этом будет солнечная погода без осадков.

