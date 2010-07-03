АМПП попросил водителей не оставлять детей одних в припаркованной машине

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Автомобилистов попросили не оставлять детей одних в припаркованной машине, особенно зимой. Оставляя ребенка в автомобиле, взрослые подвергают его опасности, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
"Это особенно актуально в холодное время года, когда автомобиль быстро остывает. А в заведенной машине оставленный без присмотра ребенок предоставлен сам себе, и это может привести к необратимым последствиям", – приводит сообщение пресс-службы АМПП Агентство "Москва".
И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что в ночь с пятницы на субботу жителей столицы ожидает "настоящая морозная ночь". Столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза. По сведениям Гидрометцентра, в субботу днем ожидается от 6 до 4 градусов мороза, в воскресенье и понедельник – от 4 до 2 градусов мороза.
Высокая влажность, давление и мороз сохраняются. Из-за влажности мороз может ощущаться как январский.
В связи с похолоданием температуру в московской системе отопления повысили. Корректировать параметры сети начали со второй половины четверга.
Если в домах потребителей недостаточно тепло, то им следует обращаться в свои управляющие компании либо оставлять обращения в контакт-центре МОЭК по телефону 8 (495) 539-59-59 или на портале online.moek.ru.
Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала сезона. Столбики термометров зафиксировали 9,3 градуса мороза. Предыдущий температурный минимум был в ночь на 21 ноября – тогда похолодало до -8,5 градуса.
Абсолютный же температурный рекорд для 22 ноября был установлен в 1946 году. Тогда в Москве столбики термометров опустились до 22,8 градуса мороза.
Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени
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