Лыжники погибли, провалившись под лед в Ленобласти

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Двое лыжников погибли, проваливших под лед на карьере в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главка МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что спасателям удалось оперативно прибыть на место происшествия. При этом из воды были извлечены тела погибших мужчины и женщины в возрасте около 40 лет.

В пресс-службе МЧС подчеркнули, что на данном карьере имеются оповещения о запрете выхода на лед.

Ранее в Курске двое детей провалились под лед и погибли. Инцидент произошел на реке Сейм.