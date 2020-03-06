Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

06:30

Машина с людьми провалилась под лед в Хабаровском крае

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль УАЗ провалился под лед при пересечении несанкционированной переправы через реку Амур под Хабаровском. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС РФ.

Известно, что сообщение о произошедшем поступило в МЧС в четверг вечером. Предполагается, что в автомобиле находились два человека.

"Со слов очевидцев в момент происшествия в автомобиле находились люди, которые не смогли покинуть транспортное средство. По предварительным данным, их было двое. Провал произошел в 8 километрах от населенного пункта Виноградовка Хабаровского района на реке Амур", – сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели нашли автомобиль на глубине 4 метров. УАЗ был зафиксирован тросом, чтобы избежать угрозы снесения течением.

Уточняется, что в пятницу машина будет осмотрена водолазами.

МЧС напомнило жителям края, что лед на реке уже стал хрупким. Во многих местах появились трещины и промоины. Выезд на лед вне санкционированных переправ опасен для жизни.

Ранее дети провалились под лед в Волгоградской области. В результате происшествия погиб один ребенок.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика