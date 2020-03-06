Машина с людьми провалилась под лед в Хабаровском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль УАЗ провалился под лед при пересечении несанкционированной переправы через реку Амур под Хабаровском. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС РФ.

Известно, что сообщение о произошедшем поступило в МЧС в четверг вечером. Предполагается, что в автомобиле находились два человека.

"Со слов очевидцев в момент происшествия в автомобиле находились люди, которые не смогли покинуть транспортное средство. По предварительным данным, их было двое. Провал произошел в 8 километрах от населенного пункта Виноградовка Хабаровского района на реке Амур", – сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели нашли автомобиль на глубине 4 метров. УАЗ был зафиксирован тросом, чтобы избежать угрозы снесения течением.

Уточняется, что в пятницу машина будет осмотрена водолазами.

МЧС напомнило жителям края, что лед на реке уже стал хрупким. Во многих местах появились трещины и промоины. Выезд на лед вне санкционированных переправ опасен для жизни.

Ранее дети провалились под лед в Волгоградской области. В результате происшествия погиб один ребенок.