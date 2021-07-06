Умер вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон

Фото: ТАСС/Aftonbladet/IBL via ZUMA Wire
Британский музыкант, экс-солист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на официальном сайте группы.
"С глубоким сожалением мы сообщаем тяжелую и трагическую весть о совершенно неожиданной кончине Джона Лоутона 29 июня 2021 года", – говорится в сообщении.
На церемонии прощания с музыкантом, согласно его пожеланию, будут присутствовать только близкие друзья и члены семьи.
Джон Лоутон родился в 1946 году. С 1976 по 1979 год был вокалистом легендарной британской группы Uriah Heep, одной из команд – основательниц хард-рока. В 1970-х годах во всем мире было продано более 30 миллионов альбомов коллектива.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: