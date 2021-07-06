Умер вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон

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Британский музыкант, экс-солист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на официальном сайте группы.

"С глубоким сожалением мы сообщаем тяжелую и трагическую весть о совершенно неожиданной кончине Джона Лоутона 29 июня 2021 года", – говорится в сообщении.

На церемонии прощания с музыкантом, согласно его пожеланию, будут присутствовать только близкие друзья и члены семьи.

Джон Лоутон родился в 1946 году. С 1976 по 1979 год был вокалистом легендарной британской группы Uriah Heep, одной из команд – основательниц хард-рока. В 1970-х годах во всем мире было продано более 30 миллионов альбомов коллектива.