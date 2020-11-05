Бывший солист Uriah Heep Кен Хенсли скончался

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На 76-м году жизни скончался британский рок-музыкант Кен Хенсли, пишет "Газета.ру" со ссылкой на сообщение его брата Тревора Хенсли в Facebook.

"Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы сообщить вам, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался в среду вечером. Мы все опустошены этой трагической и невероятно неожиданной утратой и просим вас дать нам немного времени, чтобы смириться с ней", – говорится в сообщении.

Брат музыканта не уточнил причину смерти артиста. Он также призвал поклонников и друзей не задавать вопросов о церемонии прощания, добавив, что Кена Хенсли кремируют на частной церемонии в Испании.

С 1970 по 1980 год Кен Хенсли выступал в группе Uriah Heep.