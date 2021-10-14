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Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко. Оперной певице было 88 лет, сообщает ТАСС.

Руденко родилась 18 августа 1933 года в поселке Боково-Антраците Луганской области Украинской ССР. За свою карьеру она выступала в оперных театрах Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канады, США, исполняла концертные и камерные программы в СССР и за рубежом.

В 1992 году певица завершила сольную карьеру, после чего возглавила Фонд развития Большого театра. Она являлась художественным руководителем оперной труппы Большого театра, а также преподавала в Московской государственной консерватории имени Чайковского.