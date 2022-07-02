Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Шварцмана

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью мультипликатора Леонида Шварцмана. Ушел из жизни классик советской анимации, ранее сообщил шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Режиссеру был 101 год. Среди работ легендарного мультипликатора – любимые многими поколениями "Аленький цветочек", "Котенок по имени Гав", "38 попугаев" и мультфильм о Чебурашке и Крокодиле Гене. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

